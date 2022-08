Politie maakt eind aan 'harde' en 'roekeloze' motorritten in Zuidlaren

De bestuurder van een crossmotor is gisteravond tegen de lamp gelopen in Zuidlaren. De man zorgde volgens omwonenden al langere tijd voor overlast door hard en roekeloos te rijden en wheelies met zijn voertuig te maken. Politieagenten gingen op onderzoek uit, en vatten hem in de kraag.

De 31-jarige bestuurder zonder vaste woon- of verblijfplaats kwam in het zicht van de agenten tijdens hun surveillance in het noordelijke gedeelte van Zuidlaren.

Geen rijbewijs, geen kenteken, geen verzekering

Nadat agenten de motorrijder een stopteken gaven, ging hij er in eerste instantie vandoor. Uiteindelijk wist de politie hem aan de kant te zetten. Zijn motor had geen kenteken én bleek niet verzekerd. Bovendien had de man geen geldig rijbewijs.