TT Museum blij: 15.000 euro startsubsidie van Assen

Het college van B en W meldt er wel expliciet bij dat het TT Museum in een later stadium niet weer bij de gemeente hoeft aan te kloppen voor geld voor de inrichting of exploitatie. Het gaat om een eenmalig bedrag, om het TT Museum uit de startblokken te krijgen na een zoektocht van jaren.Voorzitter Sandra Hoekman van het TT Museum is 'dolblij' met de gemeentelijke bijdrage. Er was 20.000 euro gevraagd, maar volgens Hoekman kan de stichting met het toegezegde bedrag 'eindelijk aan de slag'. "Dit is fantastisch, want we kunnen nu iets gaan doen. En dat is het belangrijkste. Natuurlijk hadden we het liefst het volledige bedrag gekregen, maar dit is ook erg mooi."Club11 aan de Brinkstraat is een voormalige discotheek, in eigendom van City Hotel de Jonge. Het TT Museum mag dit pand tegen een symbolisch huurbedrag gebruiken. Het bestuur is er blij mee en vindt de locatie middenin het centrum, vlakbij het Drents Museum en dichtbij motorparkeerplaatsen en het TT-monument, een prima plek.Volgens Hoekman gaat ze snel aan de slag met het benaderen van drie ontwerpbureaus. Bedoeling is dat die na een rondleiding door het gebouw een korte schetsopzet maken met hun idee over de inrichting. "Het moet niet al te uitgebreid, gewoon een eerste korte impressie, hoe zij het zien. En op basis daarvan moeten we kijken waar we als bestuur het beste gevoel bij hebben, en die laten we dan echt een inrichtingsplan maken", zegt ze.Als het aan Hoekman ligt, moet dit nog voor de zomervakantie geregeld zijn. "Nu het geld is toegezegd, moeten we ook stappen maken." Ook heeft het TT Museum al iemand in de arm genomen, die een ondernemersplan gaat maken. Dat is Assenaar Frits Heukers, die met een eigen bureau ondernemers begeleidt bij het ontwikkelen van projecten. "Iemand met een motorhart, en kennis van zaken", aldus Hoekman.Ze durft niet echt een streefdatum aan te geven wanneer er een TT Museum moet zijn, "maar volgend jaar TT zou mooi zijn." Voor de inrichting en exploitatie denkt Hoekman voldoende steun te krijgen van externe financiers en vrijwilligers.