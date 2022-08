Rolstoeltennisser Tom Egberink krijgt eigen tegel in Walk of Dalen

ROLSTOELTENNIS - Tom Egeberink is vanavond vereeuwigd met een eigen tegel in de Walk of Dalen. De 29-jarige rolstoeltennisser - die vorig jaar zomer goed was voor zilver en brons op de Paralympische Spelen in Tokio - werd in het zonnetje gezet door tennis- en padelvereniging LTC Dalen. De club waar hij zijn tenniscarrière begon.

De Walk of Dalen ligt op het plein voor de dorpskerk en is een eerbetoon aan (oud-)inwoners van Dalen die een bijdrage hebben geleverd aan het dorp. Elke tegel staat voor een topprestatie of is bedoeld als een blijk van waardering.

Walk of Dalen

Onder meer roeister Ilse Paulis, goed voor een gouden plak op de Olympische Spelen in 2014, heeft in het verleden al een tegel gekregen. Dat geldt ook voor wielrenner Marthijs Wegdam. Hij werd wereldkampioen tijdrijden bij de masters. En verder zijn er tegels voor Henk de Jonge en Theo Kalkdijk, de grondleggers van het evenement Miss Summer Verkiezing Dalen en de Zusterkring Dalen. Zij bakken al meer dan 45 jaar knieperties op de Daler Zomeravondmarkten. Ook ligt er in de Walk of Dalen een gedenkteken voor de inmiddels overleden schrijver en streekhistoricus Huib Minderhoud.

'Vereerd'

Egeberink, die tegenwoordig in Sneek woont, voelt zich erg vereerd met 'zijn' tegel. "Ik voel mij altijd heel erg welkom in Dalen", vertelt de paralympiër, die dit voorjaar met zijn Nederlandse collega's nog wereldkampioen werd.

US Open