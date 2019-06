Petitie voor meer geld jeugdzorg: 'Er klopt gewoon iets niet'

In Den Haag is aandacht gevraagd voor de tekorten in de jeugdhulp. Wethouders en burgemeesters hebben een petitie aangeboden aan Kamerleden. Harmke Vlieg was namens de gemeente Assen aanwezig.

"We willen blijvend aandacht vragen voor de tekorten die we ervaren wat betreft het budget. Er is een bod geweest van het Rijk van 420 miljoen in 2019 en 300 miljoen in de twee jaar daarna, maar dat komt niet in de buurt", vertelt wethouder Vlieg. "De tekorten gaan over een miljard per jaar. Het probleem is dus echt nog niet opgelost."Ook in Assen ervaart Vlieg financiële problemen met het budget voor de jeugdhulp. "Wij krijgen zo'n 20 miljoen en hebben vorig jaar 28 miljoen uitgegeven. Dat is een tekort van 40 procent. Dergelijke grote tekorten kunnen wij niet zelf opvangen. Er klopt gewoon iets niet in de budgetten die wij van het Rijk krijgen voor deze taak."De Asser wethouder verwacht geen wonderen van de petitie. "Ik ben niet hoopvol dat er deze kabinetsperiode geld gaat bijkomen. We moeten nog heel lang heel veel gaan opvangen en dat kan alleen gebeuren door fors te bezuinigen op andere zaken. Dat zijn maatregelen die je liever niet neemt."