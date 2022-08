LTO in gesprek met Remkes, namens boerenorganisaties: 'We trekken samen op'

Meerdere boerenorganisaties, waaronder Agractie en Farmers Defence Force, zeggen geen vertrouwen te hebben in het 'door de regering geregisseerde overleg' met stikstofbemiddelaar Johan Remkes. Ondanks dat gebrek, was het vanavond een 'goed overleg'. "Op de inhoud zitten we op één lijn. Dat betekent dat we samen optrekken."