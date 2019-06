Ruinerwold gedegradeerd, dramatisch verlies Titan

Ruinerwold eindigde dit seizoen op dertiende plaats in de 3e klasse C en was veroordeeld tot nacompetitievoetbal. In de eerste ronde werd met 6-0 gewonnen van PJC, maar zondag was Musselkanaal met 1-0 te sterk. In de herkansing tegen TLC uit Leek namen de Drenten een 1-0 voorsprong. De ploeg kon de voorsprong echter niet vasthouden en verloor de wedstrijd met 3-1, waarna degradatie een feit was.Nadat Titan in de eerste ronde met strafschoppen te sterk was voor Havelte, moest de ploeg van trainer Geert Aalderink zondag een 1-2 nederlaag tegen Read Swart incasseren. Tegen Westerwolde leek er in de tweede helft geen vuiltje aan de lucht. Het team uit Nieuw Weerdinge had een comfortabele 3-0 voorsprong tegen de Groningers. Maar na een blessure van verdediger Nick Katoen stortte de ploeg ineen om de wedstrijd met 3-4 te verliezen. Hierdoor blijft Titan ook volgend seizoen vierde klasser.