Twee gewonden bij steekpartij in Assen, twee verdachten aangehouden

Een half uur later kwam er een tweede melding van een steekincident even verderop in een huis aan de Mr. P.J. Troelstralaan. Ook daar werd een gewonde man gevonden, het gaat om 39-jarige man uit Assen. Uit onderzoek van de politie bleek dat deze man gewond was geraakt in het huis aan de Nobellaan en daarna naar huis was gegaan. De man is door ambulancepersoneel gecontroleerd en behandeld en is daarna aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de steekpartij aan de Nobellaan.