In Assen hebben vannacht twee steekincidenten plaatsgevonden. Bij het eerste incident, kort na middernacht in een woning aan de Mr. P.J. Troelstralaan, raakte iemand gewond. Deze persoon is naar het ziekenhuis gebracht.

Niet veel later was er een ander steekincident aan de Nobellaan, voor zover bekend is daar niemand bij gewond geraakt. Het is onduidelijk of de twee incidenten iets met elkaar te maken hebben.