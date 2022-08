Wat vind jij: Ik ga minder water gebruiken

Minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) vraagt alle Nederlanders om "goed na te denken of ze hun auto moeten wassen of hun opblaaszwembadje helemaal moeten vullen." Die oproep deed hij omdat ons land officieel heeft te maken met een watertekort door de aanhoudende droogte.

De komende twee weken wordt nog wel enige neerslag verwacht, maar niet genoeg om het tekort te doen teruglopen. Zelfs als de situatie daarna verbetert, zal het nog lang duren voor het neerslagtekort weer op een normaal niveau is.

In Drenthe valt de situatie naar omstandigheden nog mee omdat het hier de afgelopen periode wat vaker heeft geregend dan in andere delen van het land. Maar ook in onze provincie geldt de oproep om waakzaam te zijn en zorgvuldig met het drinkwater om te gaan.