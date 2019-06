Verdachte moord op Duitse studente: 'Uit de hand gelopen worsteling'

N. woonde ten tijde van de moord in het appartement waar ook Leonore woonde. Beiden studeerden aan de Stenden Hogeschool in Emmen. Het OM verdenkt hem ervan dat hij Leonore met een mes in haar hals stak, op bed gooide en verstikte met een kussen. De vrouw werd in de vroege ochtend dood naast haar bed aangetroffen. De agenten probeerden vergeefs de vrouw te reanimeren.De verdachte ontkent dat hij de vrouw smoorde met een kussen. Wel legde hij een tijdlang zijn hand op haar mond. Hij wilde haar schreeuwen stoppen. "Het was een ongeluk", zei hij tijdens de zitting. N. kampte op dat moment met zelfmoordneigingen. Leonore wilde hem hierin beletten en schreeuwde. Ook wilde zij de hulpdiensten bellen. N. wilde dit niet en beiden raakten in een worsteling. "Ik ben niet gewelddadig. Ook nooit geweest. Ik zou nooit geweld gebruiken tegen een vrouw die mijn leven probeerde te redden. Lori was dapper", zei hij tegen de rechters.N. belde zelf het alarmnummer en riep dat hij een vriendin had gedood. De agenten moesten hem direct arresteren. De agenten vonden bij N. een notitieboekje waarin stond: 'Please lock me up for he rest of my life. Dat had hij kort voordat de agenten binnen kwamen geschreven. Tijdens het reanimeren zagen de agenten een steekwond in de hals van het slachtoffer. Die had hij toegebracht, maar niet met opzet erkende de man.De verdachte was tijdens de zitting niet spraakzaam. Hij verklaarde mondjesmaat. Dit veranderde gaandeweg de zitting. N. zat in een rolstoel. Sinds het incident lijdt de man aan herbelevingen. Hij is tijdens zo’n flashback gevallen. Sindsdien zit N. in een rolstoel en krijgt hij medicatie om de flashbacks te verminderen. Hij legde tijdens de politieverhoren en ook op zitting tegenstrijdige en warrige verklaringen af over die nacht in Emmen.Twee pathologen onderzochten de doodsoorzaak en gaven op zitting toelichting. Beide pathologen waren over een ding het eens. De steekwond in de hals was niet dodelijk. Ook zagen beiden afweerletsel bij Leonore. Een patholoog van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) sloot meerdere doodsoorzaken niet uit. Behalve verstikking was het ook mogelijk dat een afwijking in de kransslagader of hartritmestoornissen de dood hebben veroorzaakt. De Belgische patholoog zocht het meer in de verstikking.N. woonde nog maar kort in het appartement aan de Hoofdstraat. Hij huurde zijn woonruimte vanaf halverwege augustus. Een opmerkelijk gegeven, want hij mocht vanwege slechte studieresultaten zijn studie aan de Stenden Hogeschool niet voortzetten. Zijn vader stuurde hem naar Stockholm om daar verder te studeren. Op de dag van de moord zou N. naar Zweden vertrekken. Hij had het ticket op zak.De dood van zijn nicht was de oorzaak van de mislukte studie, zei N. tegen de rechters. Dat hij naar Zweden werd gestuurd versterkte de depressie die bij hem toesloeg. N. was bij zijn medestudenten in Emmen een graag geziene gast. Met leugens maakte hij zijn leven interessanter dan dat het was. Hij loog bijvoorbeeld dat zijn ouders in Rome woonden in plaats van in Zimbabwe. Hij zou zelf een lange tijd in Italië hebben gewoond, ook dat bleek niet waar.Naast de Zimbabwaanse nationaliteit heeft de man ook de Italiaanse nationaliteit. Hij kwam in augustus 2017 via Italië in Nederland terecht. Tijdens de tussenstop in Italië kreeg hij een Italiaanse ID-kaart mee. N. spreekt geen woord Italiaans.Deskundigen onderzochten de man op mogelijke stoornissen. Die constateerden dat N. door het overlijden van zijn nicht leed aan een complexe en aanhoudende rouwstoornis en een aanpassingsstoornis met somberheid tot gevolg.Volgens de deskundigen was die nacht bij N. sprake van een bewustzijnsvernauwing. Hij bekeek zijn omgeving als het ware door een koker. Hij kon alleen nog maar aan zelfmoord denken. Leonore praatte op hem in. Dit liep verkeerd af. Zijn arrestatie beleefde de man als traumatisch. Geboeid zag hij hoe zijn huisgenoot werd gereanimeerd.N. liep daardoor de posttraumatische stressstoornis (PTSS) op en beleeft sindsdien herbelevingen. De verdachte heeft geen geweldsverleden. Hij is ook nog nooit veroordeeld geweest. De onderzoekers denken niet dat de stoornissen ernstig genoeg zijn om een rol te spelen tijdens het delict. Om die reden doen zij geen uitspraak over de toerekeningsvatbaarheid en adviseren zij geen tbs-maatregel.Vrijdagmiddag gaat de zitting verder en zal het Openbaar Ministerie (OM) de eis bekend maken.