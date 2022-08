Grote oogst gloort voor wijnboeren: 'Ranken staan er goed bij'

Door het droge en warme weer lijkt 2022 de boeken in te gaan als een goed Nederlands wijnjaar. Als de huidige omstandigheden nog zo'n twee maanden worden doorgetrokken, gloort voor de wijnboeren een grote oogst. Ook wijnboer Peter Pels uit Havelte wordt enthousiast van zijn volle wijnranken.

"Het klopt tot nu toe allemaal precies. Als het zo doorgaat, wordt het top. De zon doet zijn werk en afgelopen weekend hebben we nog wat regen gehad", zegt Pels over het ideale scenario voor zijn wijndruiven. "De ranken staan er goed bij. Het is heerlijk om in de wijngaard te staan."

Pels zette in 2005, samen met zijn vrouw Winie, de eerste wijnplanten in de grond. Het gaat om rassen die speciaal zijn ontwikkeld voor het klimaat in Nederland. Inmiddels produceren zij op Wijngoed Havelte gemiddeld zo'n 1500 tot 2000 flessen wijn per jaar.

Topjaar

Als het zomerse weer aanblijft, hoeft Pels zich over de productie van dit jaar geen zorgen te maken. "Het begint een beetje te lijken op 2018 en 2019. Dat waren ook heel mooie wijnjaren. 2018 was voor ons helemaal nieuw. Volgens mij begon de zon toen in mei te schijnen en hield dat weer pas eind september op. Echt een topjaar."

Dat kan volgens Pels niet worden gezegd over 2021. "Vorig jaar was het koud en nat. Toen hadden we veel last van schimmels, dat komt niet ten goede aan de wijndruif. Die schimmels zijn er dit jaar gelukkig niet door het droge weer. We krijgen nu juist heel mooie suikers in de druiven en de zuren nemen ook af, dat is een mooie combinatie."

"In 2021 hadden we uiteindelijk een kleine oogst. Als het koud is, haal je meer druiven van de wijnranken af, zodat de kwaliteit naar een beperkt aantal druiven kan gaan. Als het mooi weer blijft, kunnen alle druiven zich goed voeden. Dan kan je wat meer trossen laten hangen en heb je dus een grotere oogst."