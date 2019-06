Zorgcentrum ArendState in Assen geopend door 103-jarige bewoner

Aly hield het lint vast, en Marco Out knipte als een volleerde lintjesknipper met een megaschaar ArendState officieel open.Even daarvoor had de 103-jarige Aly ook al als eerste het jubileumboek gekregen, dat de Accolade Zorggroep liet maken over 50 jaar ouderenzorg in Assen. De christelijke zorggroep begon in 1967 het verpleeg- en verzorgingshuis Arendshorst aan de Klenckestraat, buiten het stadscentrum. Nu is er het nieuwe ArendState, middenin het centrum. En Aly is er naartoe verhuisd.En dan wordt Aly Hoving-Brouwer deze maand ook nog 104 jaar. Maar Aly kan het allemaal wel hebben, ondanks haar hoge leeftijd, al die drukte en aandacht rond de openingsceremonie vanmiddag. "Mam, je moet wel even lachen en kijken naar de fotografen", zegt haar dochter, als moeders alleen maar oog heeft voor de burgemeester. "Haar favoriete burgemeester", zo zegt de dochter.Marco Out heeft ook wel een klik met de eeuweling. "Toen ze 100 jaar werd, en ik haar met een bezoekje mocht vereren, deed ze een uitspraak die me altijd is bijgebleven, toen ik vroeg wat het geheim is, om zo oud te worden. Je hoort dan wel eens 'gewoon door blijven ademen of één borrel per dag'. Maar u zei: 'je hoeft het niet te begrijpen, als je er maar in gelooft'. Dat zal ik nooit vergeten."Aly Hoving-Brouwer is één van de 100 bewoners van het nieuwe zorgcomplex, wat aan de Groningerstraat is gebouwd. Het vijf verdiepingen hoge complex staat op de plek van de vroegere meubelzaak Hommes, wat jarenlang stond te verpauperen. ArendState torent hoog boven de rest van de bebouwing uit. Volgens wat mopperende buurtbewoners is het 'een foeilelijk pand en veel te pompeus', maar volgens Accolade Zorg 'een prachtig complex middenin de samenleving wat aan de modernste eisen voldoet'.Het gebouw telt 74 woonzorgappartementen met woonkamer, open keuken, slaapkamer, badkamer, balkon en berging. Er zijn 5 binnentuinen, en ook twee appartementen voor kortdurend verblijf. Verder zijn er drie woongroepen met elk 9 appartementen voor mensen met dementie.In oktober zijn alle bewoners van het 'gedateerde' Arendshorst verhuisd naar ArendState.