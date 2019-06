Oud-burgemeester van Westerbork Aaltje Emmens overleden

Westerbork was voor Aaltje Emmens-Knol (PvdA) in 1989 de eerste gemeente als burgemeester. Daarvoor was ze wethouder in Naaldwijk. Ze bleef in Westerbork, tot het moment dat duidelijk werd dat haar gemeente opgeheven zou worden door de gemeentelijke herindeling in onze provincie.Drenthe ging uiteindelijk per 1 januari 1998 terug van 34 naar 12 gemeenten. Maar Westerbork, Beilen en Smilde liepen voorop en werkten voor die tijd al jaren nauw samen.Aaltje Emmens-Knol maakte in Westerbork nog een bijzondere bestuursperiode mee als burgemeester. Zij vormde met twee vrouwelijke wethouders het college van B en W. Dat was samen met Ina Benthem (VVD) en Reina Mulderij-Kamps (PvdA).Ze vertrok in maart 1996 als burgemeester naar Eibergen, en werd vervolgens in 2002 burgemeester van Castricum. Daar bleef Aaltje Emmens tot haar pensioen in mei 2011. In januari 2015 werd ze nog weer benoemd tot waarnemer in Bloemendaal waar een bestuurscrisis was. Maar ze vertrok daar ook alweer in september van dat jaar, omdat ook zij de crisis niet kon bezweren.Ze was Ridder in de Orde van Oranje Nassau en had van de gemeente Castricum de gemeentelijke waarderingsspeld gekregen. Onlangs was ze nog onderscheiden met de zilveren Erespeld van Verdienste van de PvdA.Aaltje Emmens-Knol laat een partner, zoon, schoondochter en twee kleinkinderen achter. De uitvaartdienst is in besloten kring in Amsterdam. In het Etty Hillesumpark in Israël wordt een boom geplant voor de oud-burgemeester, 'ter herinnering aan de bijzondere ontmoetingen tussen haar en Judith Raber-Durlacher', zo staat in de overlijdensadvertentie.