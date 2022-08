Toenemende drukte bij ANWB alarmcentrale: 'In vier weken tijd 300.000 meldingen'

Startproblemen, controlelampjes die branden of een lekke band. Met dit soort problemen melden reizigers zich bij de alarmcentrale van de ANWB (Algemene Nederlandse Wielrijdersbond). Ten opzichte van 2019, het jaar voordat corona uitbrak, is het daar fors drukker. De reden: Nederlanders gaan op vakantie doordat de meeste coronabeperkingen zijn vervallen en door de drukte op de binnenlandse luchthavens kiezen ze voor de auto.

"In vier weken tijd hebben wij zo'n 300.000 inkomende telefoontjes met hulpvragen ontvangen", vertelt operationeel manager Fenny in 't Veld van de alarmcentrale in Assen. "Dat betekent dat wij dagelijks 10.000 hulpvragen binnenkrijgen." Volgens In 't Veld gaat dit om alle alarmcentrales in Europa. Naast Assen en Den Haag heeft de ANWB ook locaties in Frankrijk, Duitsland, Spanje en Griekenland.

Als er wordt gebeld heeft dat niet alleen betrekking op een pechmelding in het buitenland. Ook kunnen reizigers bellen met de vraag of iemand hen bij kan staan vanwege ziekte of medische zorg.

Stijging tot 50 procent

"Dit jaar is er wat betreft de buitenlanddossiers (oftewel: voertuighulpverlening, red.) een stijging van 34 procent. Bij het telefoonaanbod uit het buitenland is er sprake van een stijging van 49 procent, in het binnenland bedraagt dit 10 procent", gaat de operationeel manager verder. Het gaat om een stijging ten opzichte van 2019.

Marloes de Noord is teammanager van de alarmcentrale in Assen. Zij legt uit dat de meeste meldingen, een kwart van het totaal, uit Frankrijk komen. "Daarna volgt Duitsland en België op de voet, maar we merken ook dat in Spanje en Italië het aantal meldingen oploopt." Volgens De Noord is Spanje een doorreisland naar Marokko. "Daar zien we het aantal meldingen ook stijgen."

'Wij kunnen de druk wel aan'

Eén van de driehonderd medewerkers in Assen is Marcel Hummel. Ook hij benadrukt dat het zeer druk is op het moment. "Je merkt dat helaas aan de langere wachttijden, maar wij doen ons best om de reizigers in veiligheid te brengen en hun vakantie te laten vervolgen", legt Hummel uit. Dankzij zestien gestationeerde wegenwachten in Frankrijk en Italië probeert de ANWB hulp te verlenen op locatie.