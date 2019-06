Met rotan omhulde Fiat na jaren weer de weg op

"Ja, het heeft de nodige tijd en moeite gekost", vertelt Abel. Hiermee doelt hij op de restauratie van het oldtimertje dat hij enkele jaren geleden overnam van het Nationale Vlechtmuseum in Noordwolde. "Dit museum had hem alleen gebruikt voor de opening in 2001, daarna heeft ‘ie meer dan 10 jaar in een schuur gestaan", legt Slot uit.In 2016 wilde het museum dit autootje van de hand doen. "Ik zou het heel jammer vinden als deze met pitriet beklede auto uit het dorp zou verdwijnen. Ik besloot om hem over te nemen en rijklaar te maken. Toen ik ‘m ophaalde wilde hij niet meer starten. Ik heb zoveel mogelijk zelf gedaan om de motor weer aan de praat te krijgen. Deze maand is dat gelukt, hij is APK-gekeurd."De auto, afkomstig uit de jaren zeventig, is in de jaren negentig omgetoverd. "Een man uit Cuijk met een rotan-zaak heeft hem ingevlochten. Daar was hij een jaar lang iedere zaterdag zoet mee. Vanuit Brabant is hij destijds in Noordwolde terecht gekomen. De man leeft trouwens niet meer, maar ik heb nog wel contact weten te leggen met één van zijn kinderen. Die vonden het heel leuk en hadden niet verwacht dat de auto er nog was.""Direct na de APK-keuring ben ik naar Brabant gereden, de kleindochters hadden Gala van school. Ze kwamen aanrijden in de auto die hun overleden opa heeft bekleed."