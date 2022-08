Drents Museum trots op geleend 'topstuk' Hemelschijf van Nebra

"Het absolute topstuk van de Europese bronstijd", zo omschrijft conservator Bastiaan Steffens van het Drents Museum de Nebraschijf die vandaag werd gepresenteerd in Assen. De Hemelschijf van Nebra wordt door het Landesmuseum für Vorgeschichte in het Duitse Halle uitgeleend aan het Drents Museum. Het stuk staat op de werelderfgoedlijst van de Unesco.

Het gaat om een groene bronzen schijf waarop in goud de zon, maan en sterren afgebeeld staan. Steffens is trots dat het stuk in Assen te zien is. "Van huis uit ben ik bronstijd-archeoloog, dus ik krijg heel warme gevoelens als ik dit object zie."

Recente vondst

De Nebraschijf wordt gezien als topstuk, maar is bij het grote publiek relatief onbekend. "Dat komt omdat de schijf pas recent gevonden is", legt Steffens uit. "Dit stuk werd in 1999 door schatgravers op een berg in Duitsland ontdekt en is pas in 2004 in de museale wereld terecht gekomen. Dat is relatief kort om faam op te bouwen zoals bijvoorbeeld het terracottaleger of de dode zeerollen. Maar ik hoop daar iets aan te doen en de schijf de bekendheid te geven die het verdient."

Het museum in Halle waar de schijf normaal gesproken te zien is, leent het bijna nooit uit. De Nebraschijf is volgens curator Steffens een symbool geworden in de deelstaat Saksen-Anhalt en het museum wil de hemelkaart graag in de buurt houden. Steffens: "De schijf is het absolute topstuk van de collectie in Halle en echt een icoon in die regio. Daarnast is het ook een kwetsbaar object: het is 3.600 jaar oud."