Held van VKW: Ben normaal geen penaltykiller

Sprookje VKW duurt voort na thriller in Wormerveer met twintig strafschoppen

"Dit is fantastisch", jubelde de doelman na afloop van een zenuwslopende avond. VKW leek de buit na 88 minuten in de reguliere speeltijd binnen te hebben, maar kreeg diep in blessuretijd toch nog de 1-1 om de oren. In de verlenging was het vervolgens overleven, waarna de loterij vanaf elf meter de doorslag moest geven."Ik ben eigenlijk helemaal geen penaltykiller", vervolgt Mulder. "Maar ik weet dat de meeste strafschoppen rechts van de keeper gaan, dus ik gokte steeds op die hoek. Één keer niet, toen door ik naar links... maar gelukkig pakte dat goed uit. Niemand had verwacht dat we zover zouden komen dit seizoen. We gingen voor handhaving in de 1e klasse. Nu zijn we nog één zege verwijderd van promotie naar de hoofdklasse. Bizar"VKW-trainer Bas Nibbelke noemde Mulder de 'man of the match'. "Niet alleen omdat hij vier ballen pakt tijdens de strafschoppenserie, maar ook omdat hij in de eerste helft een geweldige redding maakte."De oefenmeester was in drie uur tijd een paar jaar ouder geworden. "Wat een spanning zeg. De wedstrijd was niet goed, maar beide ploegen leverden wel veel strijd. Toen we vlak voor tijd op voorsprong kwamen had ik niet gedacht dat er nog zoveel blessuretijd bij zou komen, maar helaas was dat wel het geval. De gelijkmaker was een forse dreun. Daarna was het overleven geblazen, al vond ik niet dat zij echt iets afdwongen in de verlenging."Nibbelke is bezig aan zijn eerste en meteen ook laatste jaar als trainer van VKW, omdat hij niet beschikt over de juiste papieren. De Emmenaar tekende vorig jaar een contract toen de club nog uitkwam in de 2e klasse. Door de promotie kreeg Nibbelke, die TC2 heeft (en dus mag trainen tot en met de 2e klasse) één seizoen dispensatie van de KNVB. "Dat maakt dit seizoen nog bijzonderder. Ja, natuurlijk wil ik nu ook afscheid nemen met promotie. We hebben twee kansen, want als we zondag verliezen dan hebben we volgende week donderdag nog een herkansing tegen de verliezer van de andere finale (tussen Leonidas en JOS/Watergraafsmeer). Maar laten we het zondag maar afmaken."