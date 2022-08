Dertig maanden cel geëist voor steekpartij na ruzie om trainingspak

Een 24-jarige man uit Meppel heeft zich volgens het Openbaar Ministerie schuldig gemaakt aan poging tot doodslag op een huisgenoot. De man stak in de vroege ochtend van 15 april de ander met een mes onder meer in het gezicht. Tegen de man is een celstraf van twee-en-half jaar geëist, waarvan tien maanden voorwaardelijk.

De Meppeler droeg de dag daarvoor zonder toestemming een trainingspak van zijn huisgenoot. Ze kwamen elkaar toevallig tegen in Zwolle. De huisgenoot zag dat de ander zijn pak droeg en werd woedend. De mannen kregen slaande ruzie. De ruzie ging 's nachts in de woning in Meppel verder. Dit mondde uit in een aanval in de kamer van de verdachte, waarbij hij een mes pakte en stak.