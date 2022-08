Rommel van boerenacties blijft nog dagen langs Drentse wegen liggen

Op meerdere wegen werden tijdens protesten hooibalen, mesthopen, afval en autobanden gedumpt. Ook werden hooibalen in brand gestoken. Alle op- en afritten in de provincie zijn inmiddels weer een tijdje begaanbaar. Tussen de rommel zat op sommige plekken ook asbest. Een woordvoerder van Rijkswaterstaat laat weten dat het asbest allemaal is verwijderd.