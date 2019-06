Marineschip De Argus op weg naar Grachtenfestival Meppel

Het schip is een zogenaamd 'duikvoertuig'. Vanaf het schip gaat de bemanning het water in om bijvoorbeeld lichamen van sportduikers te bergen die zijn verdronken, of ze duiken naar wapens. Aan boord is onder meer een speciale drukcabine om duikers te laten herstellen van duikersziekte."Ik ben in Meppel geboren en getogen", vertelt de kapitein van het schip, gezagvoerder Erwin Meppelink. "Als ik de Meppeler toren zie, voelt dat als thuiskomen", zegt hij vanaf het Meppelerdiep. Het leek hem daarom leuk om een paar bekenden, waaronder de organisatie van het Grachtenfestival mee te nemen vanaf Zwartsluis."Ik vaar wel vaker, in een sloepje," vertelt bestuurslid van het festival Ronald Biemolt, "maar dit is wel even anders. Gewoon leuk om eens even te zien."Dat de marine dit jaar met drie schepen aantreedt, had bestuurslid Ganzinga zich een paar jaar geleden niet durven voorstellen. Want aanvankelijk had de marine weinig interesse. Drie jaar geleden lukte het voor het eerst de marine te overtuigen langs te komen.Volgens Ganzinga is de marine een belangrijk onderdeel van festival waar verder alleen schepen liggen die minstens vijftig jaar oud zijn. De Argus is 'nog maar' 27 jaar oud. "Mensen in uniform, dat trekt altijd volk. De marine is iets wat echt bij ons evenement past." Het schip is op zaterdag en zondag overdag toegankelijk.In totaal liggen dit weekend ruim zeventig historische schepen in de grachten van Meppel. In de binnenstad zijn onder meer optredens van shantykoren, demonstraties van historische ambachten en er is een viswedstrijd. Zaterdagavond staat Ali B. op het podium tijdens het Grachtenconcert.