Oude pullenbok is drijvende kracht achter theaterstuk over moord bij Zwarte Gat

"Waarom deze boot? Omdat deze boot nog enigszins oorspronkelijk is", legt Rozema uit. "Het theaterstuk speelt zich rond 1880 af, dus we wilden graag een beetje een boot uit die tijd vinden", aldus het lid van de werkgroep. Na een flinke zoektocht kwamen ze uit bij de pullebok die bij de sluis lag en via de provincie Drenthe kreeg de werkgroep toestemming om de boot te gebruiken. "En dat kost ons verder niks. Ja, een pak gevulde koeken", lacht Rozema terwijl hij begint met uitdelen.

Na wat takelwerk komt de oude boot op de plek van bestemming aan. Klaar om de acht muzikanten die er tijdens de voorstelling op staan in en uit het decor te varen. "Tijdens de voorstelling gaan we terug naar 1881, maar we blijven ook in 2022. Je ziet een jong stelletje lopen, en zij voelen hier iets in de natuur. Dan komt er een man langs en dat blijkt Remmelt van der Hulst te zijn in zijn oude gedaante. En dan gaan we steeds terug tussen heden en verleden", vertelt Bakker over de voorstelling.