Assenaar gechanteerd met naaktfoto's, man uit Klijndijk bestraft

Een 21-jarige man uit Klijndijk moet voor chantage een werkstraf van 100 uur uitvoeren. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. De chantage leverde de man uit Klijndijk niets op, omdat de politie op tijd ingreep.

De man probeerde eind 2019 een Assenaar geld af te troggelen door te dreigen naaktfoto's van hem rond te sturen. Beiden kregen kort daarvoor contact met elkaar via sociale media. De Klijndijker deed alsof hij een meisje van 19 jaar oud was en ontfutselde naaktfoto's van de Assenaar.

Deel van het gezicht

Op een van de foto's stond een deel van het gezicht van de Assenaar. Hij kreeg daarop een bericht dat hij 1000 euro moest betalen, anders werden die foto's verspreid. Beiden maakten de afspraak om het geld over te dragen in Assen.

Geel blikje

De Assenaar moest het geld achterlaten in een geel blikje. Hiervan moest hij een foto maken en ook een foto van het moment waarop hij wegreed. De Klijndijker zat verderop in de auto te wachten, met een vriend als bijrijder. De Klijndijker wist op dat moment niet dat de politie ook in de buurt stond te wachten. Die was ingeseind door de Assenaar.

Onder invloed

De Klijndijker werd aangehouden toen hij het blikje ophaalde. De agenten vermoedden drugsgebruik bij de man en lieten hem een speekseltest ondergaan. De bestuurder reed onder invloed van THC (cannabis). De Klijndijker had mogelijk een handlanger, maar hij wilde geen namen prijsgeven. Het was niet zijn medepassagier, die had niets met deze zaak te maken.