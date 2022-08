Drie jongeren uit Emmen opgepakt voor mishandeling vrouw (20)

Volgens de politiewoordvoerder kwam er op de bewuste rond 22.00 uur een melding binnen. Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding voor het incident of de ruzie is geweest. De verdachten en het slachtoffer zijn vermoedelijk wel bekenden van elkaar.

Het slachtoffer was niet alleen, ze was samen met een vriendin. Deze vrouw heeft een verklaring afgelegd bij de politie.

Een van de verdachten werd dezelfde avond nog opgepakt, de andere twee werden gisteren gearresteerd. "Het onderzoek loopt volop. We zijn in gesprek met de verdachten over wat er precies is gebeurd. En wat er aan vooraf is gegaan." Over de aard van de verwondingen van het slachtoffer kan de politie niets zeggen.