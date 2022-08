Oma, dochter en kleindochter alle drie collega's in de zorg: 'Hartstikke trots'

Om de liefde voor de zorg kun je bij de familie Kluitenberg niet heen. Drie generaties werken in de ouderenzorg bij Treant, bij het woonzorgcentrum de Paasbergen in Odoorn. Oma Hennie Kluitenberg-Drenthe (64) uit Borger, dochter Jolanda Eefting - Kluitenberg (45) uit Tweede Exloërmond en kleindochter Kaja van der Veen (18).

"Ik vind het leuk dat je iets voor ze kan betekenen en kunt helpen. Dat ze dan weer blij zijn en de dag doorkomen", vertelt Kaja. "Want het is al moeilijk genoeg voor ze, dat ze dat zelf niet meer kunnen."

Oma Hennie en haar moeder Jolanda beamen dat. "De dankbaarheid. En dat de mensen tevreden zijn en blij zijn dat je komt. Als ik niet kom dan is het de volgende keer: Waar was je?", legt Hennie uit. "Je krijgt wel eens bloemen of een droge worst."

'Kind, ga nou maar de zorg in'

Het begon toen Hennie vroeger als kind voor haar moeder moest zorgen. "Mijn moeder was al voor mijn geboorte diabeet. Dus we hebben altijd voor haar gezorgd."

Jolanda maakte dat van dichtbij mee. "Mijn oma en oom hebben altijd bij ons in gewoond en zij hadden altijd zorg nodig. Ik ben ermee opgegroeid eigenlijk."

Toch had ze in eerste instantie een ander idee voor haar carrière. "Ik wilde altijd automonteur of vrachtwagenchauffeur worden. Maar mijn vader zei: Kind, ga nou maar de zorg in. Daar is altijd werk. Ik ging de opleiding doen en was gelijk verknocht."

'Spelletjes doen en boterhammen smeren'

Toen haar dochter Kaja klein was, nam ze haar mee naar haar werk. Daar is het zaadje voor de 18-jarige studente verpleegkunde geplant. "Ik ging altijd mee. Deed spelletjes met de bewoners of smeerde boterhammen voor ze. Dat was hartstikke leuk."

Nu ze de opleiding doet, is haar moeder een grote vraagbaak. "Als ik bijvoorbeeld thuis huiswerk aan het maken ben, kan ik haar altijd vragen stellen als ik er niet uitkom."

Kaja werkt momenteel als verzorgende in Odoorn, haar moeder als verpleegkundige in de thuiszorg en oma Hennie als zorgassistent. Echt intensief samenwerken doen ze niet. "We komen elkaar wel eens tegen op de gang. En dan maken we een praatje", lacht Kaja.

"De bewoners hadden eerst niet door dat wij familie zijn, maar nu is dat meer bekend", zegt Jolanda.

Trots

"Ja, ze zeggen weleens tegen me: Je kleindochter was hier ook nog", lacht Hennie. "Ik ben echt hartstikke trots op mijn dochter en kleindochter."