Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Dit jaarlijks terugkerende evenement is inmiddels niet meer weg te denken op de evenementenkalender van Meppel. Tijdens het hele weekend zijn er allerlei activiteiten, waarbij het accent ligt op de mooie grachten van Meppel. Denk eens aan bungee-roeien, een viswedstrijd, een demonstratie van de Koninklijke Marine en natuurlijk allerlei live muziek. Het complete programma vind je hier Lekker met de kinderen op stap? Alles Kids in Drenthe is een groot gratis kinderfestival. Op zaterdag komen er allerlei artiesten langs voor de kinderen en het hele stadscentrum staat dat weekend vol met stands van allerlei bedrijven, zoals campings, sportclubs, springkussens en instanties zoals de brandweer.Zin om eens even sportief te doen? Knoop je hardloopschoenen dan maar goed vast, want bij de Steeds Beter Run in Eelde zaterdag is er voor iedere hardloper een categorie om in mee te doen! Vier mijl, acht mijl, een halve marathon, óf een kwart of halve mijl voor de jeugdige lopers. En een ouder-kind race. Je kan je tot een half uur voor de race ter plekke inschrijven bij de kliniek Vossenloo.Vandaag en morgen kun je in Grolloo genieten van de beste bluesmuziek. Tijdens het Holland International Blues Festival treedt een aantal grote namen op, zoals ZZ Top, Lynyrd Skynyrd en Van Morrisson. Het hele programma en tickets vind je hier. Voor het vijfde jaar op rij wordt zaterdagavond de midzomernachtwandeling georganiseerd. De wandeling start en eindigt bij het natuurvriendenhuis De Hondsrug in Noordlaren. Van 20.00 tot 22.30 kun je te voet historische plekken ontdekken en genieten van de oude sagen en legenden die het landschap van het Geopark De Hondsrug te vertellen heeft. De wandeling loopt langs verlaten zandpaden en door het mooie Noordlaarderbos de zonsondergang tegemoet. Deelname is gratis en kan vanaf 7 jaar. Aanmelden kan hier . Wie na afloop wil nagenieten kan blijven overnachten op het kampeerveld of in het huis.Het dorp Valthe staat zondag in het teken van de 23e editie van de boeren-, burgers en buitenfair ‘In ’t Gras’. Ruim honderd kraampjes bieden onder meer antiek, curiosa, keramiek, sieraden, kunst, glaswerk, tuincreaties en decoraties voor huis en tuin, beelden en handgeweven kleding aan. Daarnaast zijn er kramen met Engelse cake en thee, Thais aardewerk, Oosterse cadeauartikelen, viltproducten, droogbloemstukken, schilderijen, fonteinen, kleiartikelen, glas in lood, bloemen en planten. Daarnaast is er natuurlijk een muzikale omlijsting en zijn er activiteiten speciaal voor kinderen.Niet vergeten, zondag is het vaderdag! Dus zoek je nog een kadootje, of wil je iets leuks doen met je vader? Ga dan naar de vaderdagmarkt in Aalden! Er zijn verschillende kraampjes, en er is ook een vlooienmarkt waar particulieren hun spulletjes te koop aanbieden. Op het grasveld naast Hotel/Restaurant Het Wapen van Aalden, van 11.00 tot 17.00 uur.Op het Evenemententerrein van Peize wordt zondag de Paardenshow georganiseerd. Rode draad in het omvangrijke programma zijn de shows van Josh Clemens. Voor het eerst in de historie zal de nieuwe sport Horseboarding te zien zijn. Bij deze nieuwe paardensporttak trekken paard en ruiter een persoon op een skateboard op wielen. Ook van het showteam uit het zuiden ‘speed rodeo’, ‘barrelrace’ en ‘pole bending’. Het gaat hier om snelheid, maar ook behendigheid. Ook nieuw op het programma zijn de ridderspelen. Tevens is er een cowboyshow met lasso werpen, trickriding en vuurspuwen. Spektakel gegarandeerd dus!Stel je staat midden in de natuur en je krijgt trek. Er is geen supermarkt in de buurt. Kun jij dan iets vinden wat je kunt eten? Ontdek wat je allemaal kan eten uit de natuur. Met deze fijne survivaltips kun jij op avontuur in de natuur! Samen met een gids van Staatsbosbeheer ga je zondag op zoek naar voedsel uit de natuur. Sprokkel ook je eigen hout om en leer vuur te maken zonder lucifers. Hierop gaan we een lekker broodje bakken en een heerlijke kop thee zelf maken van zelf geplukt ingrediënten. Een uitdagende, leuke tocht voor alle vaders met hun (klein)kinderen. Moeders zijn natuurlijk ook welkom! De tocht start om 13.30 uur, en duurt tweeënhalf uur.Wat je ook gaat doen dit weekend, we wensen je veel plezier! Vergeet je niet het weer in de gaten te houden ? Dat kan op onze site of in de app.