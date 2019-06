Van plek elf naar één: de glorieuze inhaalrace van Rossi in 2007

Kun jij je de TT van 1986 nog herinneren?

Die overwinning komt eigenlijk behoorlijk onverwacht. Rossi heeft tot dan toe dat jaar alleen de GP's van Spanje en Italië gewonnen. Casey Stoner is heer en meester en heeft op dat moment al vijf races gewonnen.In Assen lijkt het er ook niet op dat Rossi er met de winst vandoor zal gaan. Stoner is tijdens de training en kwalificatie veel sneller op zijn Ducati. Rossi start vanaf de elfde positie. Meteen na de start neemt Stoner ook het initiatief en rijdt verreweg het grootste deel van de race soeverein aan kop.Stoner is op weg naar zijn zesde zege van dat jaar, als ineens de virtuoze rijstijl van de Italiaan boven komt drijven. Rossi stoomt op.haalt op z'n Yamaha de een na de ander in. De Italiaan is op jacht naar de winst. Eerst rijdt hij de Honda-rijders Nicky Hayden en Dani Pedrosa uit het wiel en duikt dan op achter Stoner.Rossi valt aan, maar Stoner verdedigt goed. Met nog vier ronden te gaan slaat de publiekslieveling in Assen toe. In de Geert Timmer-bocht zet hij zijn machine naast die van Stoner en gaat hem voorbij. Het lukt Stoner niet meer om de koppositie te heroveren. Rossi wint zijn zesde TT. Later dat seizoen komt er nog maar één overwinning bij, in Portugal. Stoner is in het wereldklassement oppermachtig en wordt kampioen.Deze legendarische TT-editie zit overigens ook in de nieuwe MotoGP-game voor onder meer de Playstation en de Xbox. De makers van het spel hebben naast het huidige seizoen ook historische races, circuits en coureurs toegevoegd.