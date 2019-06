Geen TT voor nieuwe TT-campinghouders

Laatste voorbereidingen voor de TT: 'Het is meer feestvieren dan dat je echt wat doet'

"Tot nu toe hebben zo'n vijftig motorfans een plekje op de camping geboekt", vertelt De Weerd. "Maar er is wel ruimte voor driehonderd man."Met de reserveringen biedt de camping naar eigen zeggen een extra service. Gritter: "Vooral mensen van veraf maken er gebruik van. We hebben inmiddels al reserveringen uit Duitsland en Frankrijk, maar ook van Nederlanders die ver van het circuit wonen. En de rest zal wel op de pof komen."Het is voor de initiatiefnemers een sprong in het diepe. Wat anderhalf jaar geleden uit een geintje ontstond, wordt over een week of twee waarheid. De Weerd: "Voor we het wisten, hadden we een vergunning en een website. Toen konden we niet meer terug. Maar het is een hele organisatie en financieel is het ook wel spannend."De twee mannen zijn zelf fanatieke TT-gangers. Inmiddels is het besef gekomen dat dat dit jaar een beetje anders wordt. "We zullen er wel niet naartoe kunnen", lacht Gritter. "Voorheen zaten we daar biertjes te nuttigen, dit jaar moeten we zorgen voor onze gasten. Maar in onze feesttent zal zeker de televisie aanstaan, zodat we de trainingen en wedstrijden kunnen kijken. Bovendien zitten we zo dicht op het circuit, dat we er live geluid bij hebben."