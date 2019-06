Hoe staat het met de gevolgen van de storm van vorige week?

In in Wilhelminaoord vielen zware takken van een monumentale boom op een aantal grafstenen van de begraafplaats van de Maatschappij van Weldadigheid. De boom, een rijksmonument, kon niet gered worden."Vorige week dinsdag is de boomchirurg begonnen met het opruimen van de dikke takken. De prachtige, dikke boom bleek niet meer te redden", laat Minne Wiersma weten. Wiersma is de directeur van de Maatschappij van Weldadigheid.De apostelboom die op het kerkhof staat is bijna tweehonderd jaar oud. Door het planten van twaalf bomen in hetzelfde plantgat, en deze vervolgens stevig aan elkaar vast te binden met touw, vergroeiden de boompjes met elkaar. Zo ontstond één dikke boom, die een apostelboom wordt genoemd."Er zit geen leven meer in, het monument is echt dood. We hebben daarom besloten, om recht te doen aan deze bijzondere boom, de onderkant te laten staan met twee zijtakken eraan. En ik denk dat we de mensen daarmee een plezier doen om op deze manier respect te tonen aan een bijzonder rijksmonument. Nu je alleen de onderkant ziet, zie je heel goed dat de boom bestaan heeft uit meerdere kleine boompjes", aldus Wiersma.Vooral in de omgeving van Roden was de schade aanzienlijk. "Het is een ravage, het lijkt wel of er een wervelstorm is overgetrokken!", vertelde een inwoner van Roden een dag na de storm van 4 juni.Uiteindelijk kwamen er 180 meldingen binnen van stormschade bij de gemeente Noordenveld. Woordvoerder Postma laat weten: "We zijn nog steeds heel druk bezig met opruimwerkzaamheden. En dat gaat ook nog wel even duren." De gemeente heeft eerst de onveilige situaties en hoofdwegen aangepakt en nu zijn ze met de wijken en straten bezig. "Uiteindelijk worden alle gemeentelijke bomen opgeruimd. We bepalen dat op basis van urgentie."De schade op vliegveld Hoogeveen was groot. Zes hangars raakten zwaar beschadigd. Eén hangar werd zelfs helemaal weggeblazen.Freek Dijkstra is de havenmeester van vliegveld Hoogeveen: "De hangars worden weer opgebouwd. Alle dakplaten liggen er weer op en zijn beter verstevigd. Overigens zijn piloten heel realistisch. Ze weten dat zo'n storm eens in de zoveel jaar voorkomt."Op zo'n heftige storm was piloot Marc van Hulzen in elk geval niet voorbereid en ook niet tegen verzekerd. Eén toestel raakte zelfs total loss en een ander historische vliegtuig, een Stinson L5, raakte zwaar beschadigd.Bij nader inzien blijkt de schade aan zijn historische vliegtuig meer tegen te vallen dan van te voren gedacht. "Nu moet echt de vleugel eraf. Ik had gehoopt het te kunnen maken terwijl de vleugel er nog aan bleef, maar het is te verbogen om het zo te kunnen repareren."Aangezien Van Hulzen niet kon aankloppen bij de verzekeraar, probeert hij geld in te zamelen middels een crowdfundingsactie . Van de benodigde 51.000 euro is er slechts 2.185 euro binnen."Veel is het nog niet, maar elke donatie is geweldig. Als we er straks een klein propellervliegtuig van kunnen kopen, zou het mooi zijn", lacht hij.In dagblad De Stentor spreekt MeteoGroep over de mogelijkheid van meerdere tornado's . Eén daarvan zou ook in de richting van Drenthe getrokken zijn.Weerman Roland van der Zwaag van Noorderweer weerspreekt dat. "Een tornado is het niet geweest. Dan zie je een heel ander beeld. Bomen worden dan over een heel spoor weggevaagd. Ze worden compleet ontworteld. De bomen die wel met wortelstelsel zijn omgewaaid waren met name de berkenbomen, beuken en kastanjes. Die wortelen minder diep. Bovendien lagen vrijwel alle bomen in één richting en dat is een signaal dat de hoogste windsnelheden te maken hadden met een koude luchtstroom achter het front. Dat doen zogenaamde 'downbursts', of 'valwinden' zoals we ze in Nederland noemen. Dat is iets anders dan een tornado", benadrukt Van der Zwaag.Voorlopig hoeven we niet bang te zijn voor downbursts en vallende bomen: het blijft rustig en vrij zonnig weer.