Puinzooi in Stedelijk Museum Meppel: 'Chaos zet mensen aan het denken'

Het is even schrikken voor bezoekers van Stedelijk Museum in Meppel. Daar is niet alleen kunst te zien, maar wordt voor een nieuwe expositie ook kunst gemaakt. Met een grote puinzooi tot gevolg.

"Het is chaos", zegt conservator Mieke Mulders met een lach. "Wat u eigenlijk hier ziet is de binnenkant van het hoofd, van de kunstenaar. Dit is echt actie. We weten niet hoe dit er volgende week uit ziet, of volgende maand." De kunstenaar mag helemaal losgaan in het museum en krijgt alle vrijheid. "Die heeft hij ook nodig. Anders kan hij niet werken zoals hij wil. We kunnen wel zeggen dat het niet vies mag worden maar dat kan niet. De vloer is gelukkig goed afgedekt."

Kunstenaar Zhongnai Hashuury bevalt het wel. Hij voelt zich helemaal thuis in Meppel. "Het museum en ik zijn echt één geworden", aldus de van origine Chinese schilder, die wel even moest wennen aan alle bezoekers die om hem heen drentelen. "Maar het voelt steeds normaler. Ik ben eraan gewend en kan nu gewoon goed doorwerken. Ook als er veel gebabbel om mij heen is."

Sokjes

Voor bezoekers liggen blauwe sokjes klaar, zodat de schoenen schoon blijven op de vieze vloer. Bezoeker Jan van Os is al verliefd geworden op één van de werken. Reikend naar een schilderij: "Dit is voor mij een voorbeeld van hoe ontzettend sprekend een schilderij kan zijn, met minimale middelen. Dit is alleen zwarte verf met witte vegen. Een mooi voorbeeld van Zhongnai's werk. Ik zou deze wel graag aan de muur willen hebben, daarover moeten we zo even babbelen."