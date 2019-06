Festival? Geniet ervan zolang het nog kan!

Genoeg te doen zou je denken, maar het lijkt er op dat het aantal festivals steeds minder wordt.In 2016 waren er nog 1.800 festivaledities in Nederland, vorig jaar waren dit er zo'n 1.600. Vooral het aantal muziekfestivals daalt flink, blijkt uit onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam (HvA).In Drenthe is er ook een lichte daling te zien. Van 45 festivals in 2016 naar 42 in 2018. Dat zijn dus 3 festivals minder in twee jaar tijd. Van alle provincies is dit in absolute cijfers de kleinste daling, blijkt uit cijfers van LocalFocus:Noord-Holland telt nog altijd de meeste festivaledities, 337 in 2018, al daalde dit aantal met maar liefst zeventien procent ten opzichte van 2016. Er worden daar vooral minder muziekfestivals georganiseerd.In Drenthe gaat het om één foodfestival en drie muziekfestivals minder. Wel is er een filmfestival bij gekomen, het Arab Film Festival in Assen.De reden dat het aantal festivals afneemt is niet eenduidig te benoemen. De onderzoekers stippen aan dat het in sommige grote steden steeds lastiger wordt om te voldoen aan alle eisen voor een vergunning. Of dat in Drenthe ook het geval is, is niet bekend.Wel lijkt het een trend te zijn die zich langzaamaan ook in Drenthe voortzet. Zo heeft het evenement Culinair Hoogeveen onlangs aangegeven ermee te stoppen door teruglopende sponsorgelden en een tekort aan horecapersoneel.Ook het tweejaarlijkse poppenfestival Puppet International in Meppel gaf onlangs aan het zonder tienduizenden euro's subsidie van de gemeente het niet meer te gaan redden.