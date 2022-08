Negen boetes in Drenthe voor overtredingen op water, veruit minste van het land

In Drenthe zijn vorig jaar negen boetes uitgedeeld voor overtredingen op het water. Dat zijn er net zoveel als in 2020. Wel lag het aantal boetes hoger dan in de jaren voor corona.

Dat blijkt uit een analyse van ANP/LocalFocus op basis van cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). In totaal moesten de 'daders' in onze provincie 2285 euro aan geldstraffen betalen. In 2020 was dat met hetzelfde aantal overtredingen 1238 euro. In 2019 en 2017 werden slechts vier boetes uitgedeeld. Vanuit Drenthe stroomde toen 'slechts' enkele honderden euro's naar de kas van het CJIB.

Veruit de meeste boetes werden in 2021 uitgeschreven in de gemeente Noordenveld. Daar werd acht keer een bon uitgeschreven met een totaalbedrag van 2210 euro. De negende overtreding kwam uit de gemeente Hoogeveen (75 euro). De controles van de veiligheid op het water worden uitgevoerd door de waterpolitie en door boa's (buitengewone opsporingsambtenaren) van bijvoorbeeld Rijkswaterstaat en de provincie.

Minste boetes in Drenthe

Drenthe is de provincie waar al jaren veruit de minste boetes worden uitgedeeld. Na Drenthe volgt Utrecht met honderd boetes in 2021. De meeste prenten werden uitgedeeld in Noord-Holland: 1101 boetes. Het CJIB inde alleen al in deze provincie twee ton. Door alle boetes in heel Nederland vloeide ruim 730.000 euro naar de rekening van het incassobureau.

Boot populair tijdens lockdown

Landelijk zijn vorig jaar minder boetes uitgedeeld voor overtredingen op het water dan het jaar ervoor. Handhavers schreven in 2021 bijna 3800 boetes uit, zo'n 20 procent minder dan in 2020. Wel lag het aantal boetes nog altijd hoger dan in de jaren voor corona.

Volgens Jeroen van den Heuvel, hoofd van de afdeling watersport van brancheorganisatie Hiswa-Recron, zijn tijdens de coronacrisis veel meer mensen het water opgegaan. "Zowel het gebruik van bestaande vaartuigen als de aanschaf van nieuwe vaartuigen is ontzettend toegenomen. Naar onze beleving kwam dit enerzijds doordat mensen tijdens corona besloten om in Nederland op vakantie te gaan en omdat je op een boot goed kan voldoen aan de coronamaatregelen."