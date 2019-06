Wethouder Emmen verwijt zichzelf niks na nieuwe miljoenentegenvallers

De komende jaren moet er jaarlijks nog 4 tot 5 miljoen extra bezuinigd worden. Dit bovenop de 20,9 miljoen (opgeteld van 2019-2023) die in maart aangekondigd is.De nieuwe miljoenentegenvallers komen door minder inkomsten vanuit het Rijk, dat in mei en september bepaalt of gemeenten meer of minder geld krijgen. Ook moet Emmen 500.000 euro per jaar extra gaan betalen aan gas en stroom. Ook de nieuwe cao voor de ambtenaren hakt er flink in.Wel krijgt Emmen een paar miljoen euro aan extra geld voor de tekorten op jeugdzorg. Dit jaar is dat drie miljoen. "Maar wat we met de ene hand krijgen, wordt met de andere hand teruggenomen", aldus Otter. "Wij krijgen minder geld uit het gemeentefonds. En we krijgen onze btw gecompenseerd, daar krijgen we minder geld voor. Echt miljoenen minder."Dat gaat om 2,7 miljoen euro oplopend tot 3,5 miljoen euro. "Ik vind het heel irritant dat we achter de feiten aanlopen op deze manier. Maar ja als het Rijk minder uitgeeft, dan krijgen gemeenten ook minder. Het is een raar systeem", verzucht hij.Otter kan zichzelf dan ook niks verwijten, vindt hij. "We stellen de begrotingen iedere keer heel serieus op en denken dat we het goed inschatten. Maart ligt kort achter ons en denk je dat je alles goed op een rij hebt. En dan word je twee maanden later weer met miljoenen aan tegenvallers geconfronteerd."Waar op bezuinigd gaat worden, is niet duidelijk. Otter liet eerder al blijken dat niks onmogelijk is. Duidelijk is wel, dat er pijnlijke keuzes moeten worden gemaakt. De raad praat hier op 27 juni over. Het college komt na de zomer met voorstellen en in het najaar valt de definitieve beslissing.