Wat vind jij: Ik denk dat het overleg van de boeren met Remkes helemaal niets gaat opleveren

Onder leiding van stikstofbemiddelaar spreken Rutte, minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) en Henk Staghouwer (Landbouw) met meerdere boerenorganisaties, waaronder LTO. Het is een belangrijk gesprek, zegt Rutte. "Het is de eerste keer dat we bij elkaar komen." Rutte wil niet zeggen wat het betekent dat er "geen taboe" is, zoals hij en Remkes aan de agrariërs de afgelopen dagen hebben toegezegd.