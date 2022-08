Een op acht Nederlanders met corona houdt langdurige klachten

"In de literatuur werden veel hogere getallen genoemd, dus wat dat aangaat kan je zeggen dat het een verrassing was. Maar ik vind het best veel", reageert hoogleraar psychosomatiek Judith Rosmalen tegenover RTV Noord . "Het zijn ontzettend veel mensen die covid hebben gehad. Niet al die mensen worden in hun dagelijks leven ernstig beperkt door de long covid, maar een deel van hen wordt dat wel en die mensen wil je een antwoord bieden vanuit de gezondheidszorg."