Zoutwinner Nedmag boort op omstreden locatie, omwonenden zijn woedend

Omwonenden zijn laaiend op de zoutwinner en toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen, omdat Nedmag zo een voorschot neemt op de toekomst, terwijl deze zaak nog onder de rechter is. Zij willen dat SodM direct handhaaft. Volgens Kees Ploegman, bestuurslid van stichting Stop Zoutwinning, wist SodM al langer van de plannen van Nedmag en is de toezichthouder er niet voor gaan liggen. Deze stichting bestaat uit omwonenden uit onder meer Zuidlaarderveen en Oud-Annerveen.

'Overtreding'

"Ze hebben geen vergunning voor deze put, dus ze zijn in overtreding", stelt Kees Ploegman uit het buurdorp Kiel-Windeweer vast. "We hebben het SodM gemaand met spoed op te treden. Want anders is de put al geboord, voordat ze in actie komen."

Wat blijkt? De toezichthouder is al langer op de hoogte van het slaan van de nieuwe put. Ploegman: "Ik ben gebeld door het SodM. Ze hebben niet gehandhaafd, maar na overleg met het ministerie van Economische Zaken geconcludeerd dat het verzoek van Nedmag ontvankelijk is. In onze ogen gedoogt het SodM de boring."

De tegenstanders van zoutwinning zijn laaiend. "We zijn hier ontzettend boos over. Het blijkt maar weer eens dat de toezichthouder geen toezicht meer houdt en een verlengstuk is van het ministerie. Het SodM weet hoe mijnbouw in dit gebied beleefd wordt, maar biedt Nedmag desondanks de ruimte om door te gaan. Dat is te gek voor woorden. Onze zaak ligt nog onder de rechter nota bene! Dit is een stoot onder de gordel van het SodM aan ons."