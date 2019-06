Eerste caravans staan al op TT-camping Jan en Bertha: 'Ze willen een goed plekje'

Laatste voorbereidingen voor de TT: 'Het is meer feestvieren dan dat je echt wat doet'

'Met mijn neus tegen de ruit genoot ik al van de reis naar de TT'

Hoewel er dus al wel wat caravans staan, overnacht er nog niemand. "Die mensen willen gewoon een goed plekje hebben", lacht Karssens. "Wie het eerst komt, het eerst maalt."Karssens begint altijd zo'n twee à drie maanden voordat de TT begint met de voorbereidingen. "Dan gaan we even rustig kijken wat er allemaal moet gebeuren", legt hij uit. "We zijn nu bezig om de toiletten en de douches in orde te maken, want dat ging vorig jaar mis."Wat dit jaar ook anders is, is dat er geen groot feest meer in de loods plaatsvindt. Dat wordt nu gevierd in een grote feesttent achter het huis. Karssens heeft de boel verpacht. Waarom eigenlijk? "We hadden er heel veel werk van en het leverde een beetje stress op." Volgens Karssens was het feest in de loods altijd meer werk dan het runnen van de daadwerkelijke camping.Hij vindt het wel jammer dat het feest nu verplaatst wordt naar de tent op het land. "Maar goed, het hoort er wel bij. We hebben nu een cateraar die het mooi oppakt."Eind juni staan er naar verwachting weer zo'n 1.500 mensen op de camping. Lang niet al die mensen gaan zondag ook naar het circuit om daar de wedstrijden te zien. "Er zijn wel heel wat mensen die juist op zondagochtend op tijd weg gaan om dan thuis de race te kijken", zegt Karssens. "Ze komen om de sfeer te proeven en een beetje te feesten. Tja, dat vond ik raar, maar het gebeurt wel veel." Tot vorig jaar kon de race ook altijd gekeken worden op een groot doek in de schuur. Karssens hoopt dat dat dit jaar ook mogelijk is in de feesttent.Hij maakt zich er niet druk om en blijft rustig, zoals altijd. Komt wel goed. En op de vraag of Karssens er weer zin in heeft reageert hij lekker Drents: "Oh, jawel."