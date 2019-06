Neushoorn doodt struisvogel in Wildlands

De struisvogel moest het onderspit delven en overleefde de aanval van de neushoorn niet. "We gaan uit van een incident. De struisvogel heeft de neushoorn misschien wel geïrriteerd, waarna de neushoorn heeft uitgehaald met de kop. We weten niet precies wat er is gebeurd. Maar het was geen bloederig tafereel", vertelt woordvoerder Hanneke Wijshake van Wildlands.Over het algemeen staan neushoorns niet als agressief bekend, weet Wijshake. "Ze zien heel slecht. Misschien heeft dat meegespeeld. Dat de neushoorn in zijn ooghoek iets zag bewegen, of dat de struisvogel hem wat in de weg liep. Als zo'n neushoorn dan ineens zijn kop opzij beweegt, kan het al misgaan."In het verleden zijn er dan ook geen problemen geweest tussen beide diersoorten en leefden ze vredig met elkaar samen in het savannegebied van de dierentuin. "We hebben de andere struisvogels uit voorzorg even binnengehaald. We willen eerst uitsluiten dat de neushoorns nu bijvoorbeeld ineens de pik hebben op de struisvogels. Daar gaan we verder niet vanuit, maar we willen dat toch even onderzoeken."