Conflict tussen herder en bestuur: schaapskudde Exloo voorlopig niet naar dorp

Dat komt door een conflict tussen de herder en het bestuur. Dat bevestigt voorzitter Frans Schouten van stichting Schaapskudde Exloo. De stichting wil dat de herder weer met de kudde de dagelijkse wandeling van de kooi naar de hei en terug gaat maken. Maar de herder wil dit niet, zegt Schouten. "Maar toch is dit onderdeel van haar werk."Op dit moment lopen er gesprekken met de herder over de situatie. Morgen komt het bestuur in spoedberaad bijeen. "Wanneer er duidelijkheid komt, weten we niet. Tot die tijd is het lopen naar de kooi van de baan en is er radiostilte", aldus Schouten.De dagelijkse wandeling - een eeuwenoude traditie - van de schaapskooi naar de hei en weer terug, werd vorig jaar zomer afgeschaft. Herder Monique Tielen vond de wandeling niet meer veilig genoeg omdat sommige automobilisten niet meer wilden wachten tot de kudde gepasseerd was. Ook klaagden omwonenden over grazende schapen in hun tuin.De kudde zou weer door de straten van Exloo lopen, als er een extra bijdrage van de gemeente Borger-Odoorn van 23.000 euro zou komen om de herder volgens de cao te betalen. Vanmiddag rond vier uur zou de kudde aankomen bij de kooi, maar dat gebeurt dus niet.