Vrouw die drie dagen in huis lag, maakt het 'naar omstandigheden redelijk'

Het gaat naar omstandigheden redelijk met de vrouw die eerder deze week door de politie uit het huis in Zuidoost-Drenthe is gehaald, nadat ze daar drie dagen op de grond lag. Dat meldt de zoon van de vrouw.

De politie doet in haar berichtgeving de oproep om "met regelmaat naar elkaar om te zien". De zoon van de vrouw vraagt zich af wat daar de definitie van is. "Ga je als buren ieder dagdeel elkaar controleren?"

De zoon meldt dat hij regelmatig contact heeft met zijn moeder. De zoon woont een paar uur rijden van haar vandaan, maar bezoekt haar wekelijks. "We blijven dan ook een nachtje slapen. We zijn er nooit maar één dag." Daarnaast woont zij in een buurt waarin ook de buren naar elkaar omzien en regelmatig op bezoek gaan. "Maar hoe vaak kijkt iemand bij de buren. Dat gebeurt echt niet iedere dag. De vraag is of je dat ook wilt."