Extra zorgen bij boeren in natuurgebied Drentsche Aa over stikstof

Landbouw en natuur gaan in Nationaal Park Drentsche Aa al eeuwenlang hand in hand. Juist in dit gebied maken boeren zich extra zorgen over de toekomst van hun bedrijf, want in de buurt van natuurgebieden moet de stikstofneerslag volgens de stikstofdoelen van het kabinet het meest omlaag.

De veelbesproken stikstofkaart die het kabinet in juni presenteerde heeft de boeren in het Drentsche Aa-gebied flinke kopzorgen bezorgd. Rond Natura 2000-gebieden moet volgens het kaartje de uitstoot van stikstof met meer van 70 procent omlaag.

Honderden jaren boeren

Hoogleraar landschapsgeschiedenis Theo Spek van de Rijksuniversiteit Groningen breekt een lans voor de boeren. Hij woont ook in het nationaal park en kent het Drentsche Aa-gebied goed. "Als je het landschap hier wil behouden, dan heb je de boeren juist nodig."

Dat landschap met beekdalen, essen en hooilanden is volgens hoogleraar Spek in de middeleeuwen ontstaan. Boeren nemen al honderden jaren een prominente plek in het Drentsche Aa-gebied in en die combinatie van natuur en landbouw is er ook vandaag nog.

Spek: "De graslanden die je hier overal ziet zijn altijd door de boeren gemaaid. Nog steeds lopen hier koeien om de natuurgebieden te beweiden. Dat is op meer plekken in Nederland zo, maar in de Drentsche Aa helemaal. De boeren zijn hier onmisbaar."

'Tijd en geld'

Melkveehouder Gert Jan Warringa uit Nooitgedacht heeft zijn melkveebedrijf midden in het Nationaal Park Drentsche Aa en zijn uitgestrekte weilanden worden omringd door de natuur. Hij noemt de stikstofplannen 'onhaalbaar' en 'onrealistisch' "Als deze plannen doorgaan, dan kan ik wel stoppen met mijn bedrijf."

Als het aan hem ligt, gaan de stikstokdoelen zoals ze er nu liggen van tafel. "De oplossingen die boeren hebben aangedragen worden gewoon in de wind geslagen door de overheid. Natuurlijk kunnen boeren wel wat reduceren qua uitstoot, maar op dit moment moet je je hele bedrijf aanpassen en dat kost tijd en geld."