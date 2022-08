Mozaïektegels vertellen het verhaal in Schoonoord

Jong en oud werkt goed samen

Berry Mertens heeft in Schoonoord de 'Blije Handjes Club' opgericht: een plek waar één keer per maand vijftig schoolkinderen samenkomen om iets leuks te doen samen.

"De samenwerking met de ouderen van het Ellertsveld was nieuw voor ons, maar het is ons enorm goed bevallen", vertelt Berry. "In de toekomst gaan we zeker weer samenwerken."

Mevrouw Verwer, een van de bewoners van het Ellertsveld, kijkt naar de tegel in de stoep waar ze aan heeft gewerkt. "De tegel is veel mooier dan toen we er mee bezig waren", zegt ze met een glimlach. "De kleuren zijn echt heel mooi geworden. Alleen die QR-code is me een raadsel."

Gelukkig zijn daar ook de twee meiden die geholpen hebben met het maken van de tegels, Elina en Macy leggen haar met gemak uit hoe 'je je telefoon daarvoor moet gebruiken'. Wie beter was in het maken van de tegels willen ze niet zeggen. "We waren allemaal even goed", zegt Elina heel tactisch.

