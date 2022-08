Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Publiekstrekker dit weekend is David Coulthard, de voormalig Formule 1-coureur. Coulthard reed al vaker in Assen, bijna tien jaar terug scheurde hij met een F1-wagen langs de Vaart in de hoofdstad. Op het TT Circuit rijdt hij dit weekend in de RB7 van Red Bull, dat is de bolide waarmee Sebastian Vettel in 2011 wereldkampioen werd. Het racemonster heeft een V8-motor met meer dan 750 pk! Bezoekers kunnen gratis naar Jack's Racing Day, maar moeten wel even een kaartje printen. Dat kan via deze site . Het volledige programma vind je hier

Er is veel meer sport dit weekend, want de bal gaat ook weer rollen in de eredivisie. FC Emmen mag vanavond gelijk aan de bak: de kersverse eredivisionist reist af naar Eindhoven voor de uitwedstrijd tegen PSV. Behalve de spelersbus, gaat er ook altijd een supportersbus mee. De supportersvereniging Rood Wit had al langer de wens om de bus te personaliseren. "Met trots kunnen we vertellen dat deze wens in vervulling is gegaan. De bus is omgetoverd tot een strak uitziende bus bestaande uit de clubkleuren van FC Emmen en accenten uit onze provincie. In Nederland is het vrij uniek om supporters op een herkenbare en eigentijdse wijze te vervoeren."