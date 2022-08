Beilense die verdacht wordt van laten misbruiken dochter blijft in cel

Een 41-jarige vrouw uit Beilen die verdacht wordt van het laten misbruiken van haar dochter door haar 49-jarige SM-minnaar uit Wassenaar, mag niet naar huis. De rechter verlengde vandaag het voorarrest van beiden met drie maanden.

De man en vrouw zitten sinds februari vast nadat het meisje aangifte deed van seksueel misbruik door haar moeder en de vriend. Dit zou zich tussen 2014 en 2017 hebben afgespeeld in Beilen en Wassenaar. Het kind was in 2014 acht jaar oud.

Dominante rol

De man had een buitenechtelijke relatie met de vrouw uit Beilen. Het ging om een SM-relatie, waarbij de man de dominante rol had. De vrouw moest opdrachten uitvoeren, die hij haar oplegde. Beiden ontkennen dat zij tijdens die relatie seksuele handelingen hebben verricht met het meisje.

Blootfoto's van haar dochter

De vrouw bekende wel dat zij in opdracht van haar vriend blootfoto's van haar dochter maakte en hem die toestuurde. Ze had hiervan veel spijt, zei ze tijdens de korte zitting in Assen. Volgens justitie hebben beiden zich hiermee ook schuldig gemaakt aan het maken en in het bezit hebben van kinderporno. De vrouw zei via een videoverbinding dat dit een grote fout van haar is geweest en dat ze daarmee direct was gestopt toen ze zich dit besefte.

Grote gevolgen

Volgens de Beilense had haar dochter spijt van haar aangifte, maar kan ze die niet meer terugdraaien. De man en vrouw zitten ruim een half jaar vast en de gevolgen zijn bijna niet meer te overzien, zeiden hun advocaten. De vrouw vertelde de rechter dat haar arbeidscontract daardoor stop is gezet. Ze kan haar huurwoning niet meer betalen. "Mijn kinderen zijn de dupe, zij worden straks op straat gezet", huilde de vrouw.

Geloof in haar man

De man verscheen wel op zijn zitting in Assen. Ook zijn echtgenote was aanwezig. Zij schreef in een brief aan de rechter dat ze gelooft in de onschuld van haar man. De Wassenaarder zijn baan staat op de tocht, waardoor hij ook zijn koopwoning dreigt te verliezen. "In feite ben ik door het lange voorarrest al veroordeeld. Ook binnen het huis van bewaring ben ik al veroordeeld. Ik moet vrij om te strijden voor wat er nog over is van ons leven", zei de man.

Altijd samen

Op verzoek van de verdediging worden de twee broers van het meisje en ook het meisje zelf gehoord bij de rechter-commissaris. De broers zouden eerder al hebben verklaard dat zij altijd samen waren met hun zusje. De advocaten trekken hieruit de conclusie dat het seksueel misbruik daarom niet heeft kunnen plaatsvinden.

Te ernstig

Volgens de advocaten zitten beide verdachten vast op basis van te weinig bewijs en verzochten zij de rechter het voorarrest te beëindigen. De rechter ging niet mee in het verzoek om beiden op vrije voeten te stellen. De verdenkingen zijn daarvoor nog te ernstig.