GGD Drenthe past openingstijden vaccinatielocaties aan

GGD Drenthe past vanaf maandag zijn openingstijden aan vanwege de rustige vakantieperiode en de voorspelde warmte voor de komende dagen. Ze beginnen vroeg en sluiten eerder dan normaal. Zo starten ze in Assen, Emmen, Hoogeveen en Meppel de eerstkomende tijd om 9 uur. Hoogeveen sluit om 12 uur 's middags, de andere locaties sluiten een uur later.

De mensen die al een afspraak 's middags hadden zijn gebeld om het te verplaatsen naar de ochtend. De openingstijden van de testlocaties blijven bijna gelijk, alleen de vrijdagochtend op de locatie in Meppel is komen te vervallen.

'Wij zijn klaar voor de vaccinatieronde in het najaar'

In september begint de GGD een nieuwe vaccinatieronde tegen het coronavirus. Volgens een woordvoerder van GGD Drenthe is alles klaar om deze nieuwe vaccinatieronde te starten. "We verwachten ruim op tijd genoeg mensen klaar te hebben. Veel medewerkers die eerder hebben gewerkt bij de GGD keren terug." Volgens de woordvoerder zijn voormalige medewerkers parttime ergens anders gaan werken toen er minder gevaccineerd werd. "Hierdoor kunnen zij deels weer bij ons worden ingezet."

Eind augustus is de GGD van plan om de scholing te starten voor medewerkers. Volgens de woordvoerder verschilt de najaarscampagne niet van de eerdere vaccinatierondes. "Het coronavirus heerst nog steeds. Met de vaccinatie beschermen wij de inwoners en dragen wij bij aan het indammen van het virus."

Inentingen apenpokkenvirus

Hoewel het al langer mogelijk is om je te laten vaccineren tegen het coronavirus, is de GGD maandag gestart met de inentingen tegen het apenpokkenvirus. Het spreekuur hiervoor blijft voorlopig nog beschikbaar, stelt een woordvoerder. "Het inenting proces loopt voorspoedig. Er zijn nu twintig personen die in beeld waren bij de GGD gevaccineerd." Volgens de woordvoerder volgt hierna een groep die via huisartsen in beeld is. Om hoeveel mensen het totaal gaat is niet bekend.