Oud-rechercheur: Met DNA-spoor heeft verdachte moord Halil Erol wel iets uit te leggen

Dit weten we over de verdachte:

Matthias M., afkomstig uit een streng gelovig gezin, heeft in augustus 2010 al vastgezeten op verdenking van betrokkenheid bij de moord op Halil Erol. Toen was er niet genoeg bewijs om hem vast te houden. Hij is in 1998 tot 8 jaar gevangenisstraf en TBS veroordeeld voor de moord op Anne-Marie van Loon uit Vinkega in 1997. Sectie op het slachtoffer heeft toen uitgewezen dat zij door trappen tegen haar hoofd en lichaam om het leven is gekomen. M. verloor zijn zelfbeheersing bij recreatiegebied de Spokeplas bij Noordwolde, toen zij niet op zijn avances in ging. Hij zou gebruik hebben gemaakt van karatetechnieken die hij zichzelf heeft aangeleerd. M. heeft die moord bekend.

"In het beginstadium van DNA-onderzoek had je een plas met bloed nodig om een DNA-profiel vast te stellen. Tegenwoordig heb je genoeg aan een hoeveelheid die niet eens met het blote oog is waar te nemen. Ik maak uit de woorden van de politie op dat men sporen heeft gevonden op de lichaamsdelen of de verpakking van de lichaamsdelen. Op basis daarvan heeft men een DNA-profiel kunnen maken", zegt Gosewehr.De politie deed gisteren forensisch onderzoek in een woning aan de Jan Sluijterstraat in Meppel. Gosewehr daarover: "Ze hebben daar al eerder gezocht, maar ik weet niet hoe ver ze toen zijn gegaan. Als hij daar is vermoord, dan kan het zijn dat sporen niet goed zijn uitgewist. Wellicht nog sporen op muur of in de badkamer, in de leidingen. De politie wilde waarschijnlijk nog een laatste poging doen", aldus de oud-rechercheur.De destijds 34-jarige Halil Erol verdween op zaterdag 6 februari 2010. Later dat jaar werden ledematen van Erol in een polyester zak gevonden in Eesveen. In 2013 zijn menselijke resten in Wanneperveen gevonden die in een judopak waren gewikkeld. "Het versnijden gebeurt meestal omdat er een vervoersprobleem is, want met een dood lichaam kun je niet zo over straat lopen. Dan zie je dat zo'n lichaam in stukken wordt gesneden of gehakt. Die stukken kun je makkelijker weggooien. Twee pakketten zijn gevonden, maar zijn hoofd en handen nog niet."De politie ging lange tijd uit van een vermissingszaak. De auto van Erol werd een maand na de verdwijning brandend aangetroffen in Haren. Hij zou op de avond van de verdwijning nog contact hebben gehad met zijn ex-vrouw. Zondagochtend werd met zijn mobiele telefoon naar zijn ex gebeld vanuit Duitsland, die niet opnam. "Iemand wilde daarmee vermoedelijk een dwaalspoor uitzetten. Halil had familie in Duitsland. Een dwaalspoor uitzetten gebeurt meestal als de dader een bekende is van het slachtoffer. Dus voor mij was het al snel duidelijk dat het ging om een misdrijf", aldus Gosewehr.De oud-rechercheur denkt dat het nieuwe materiaal mogelijk sterk bewijs oplevert. "Als er DNA is gevonden heeft de verdachte wel wat uit te leggen", besluit de rechercheur.