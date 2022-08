Staatsbosbeheer waarschuwt bestuurders voor overstekende reeën

Staatsbosbeheer waarschuwt voor overstekende reeën in natuurgebieden. De reeën zitten volop in de bronsttijd. De mannetjes rennen blindelings achter de vrouwtjes aan en kunnen plotseling de weg oversteken.

De natuurbeheerder roept bestuurders op om goed op te letten en de snelheid te matigen in natuur- en bosgebieden. Naar schatting zijn er meer dan 100.000 reeën in Nederland. Daarvan worden er elk jaar meer dan 10.000 doodgereden. Een aanrijding met wild kan voor grote ongelukken zorgen.

De bronstperiode loopt tot ongeveer half augustus. Recreanten kunnen de reeën in die tijd horen. Reegeiten maken een hoog geluid als er een bok in zicht is. Reebokken blaffen als ze een onbekend geluid horen. De bokken zijn tijdens de bronst zo gefixeerd op vrouwtjes dat ze er in grote vaart op afgaan.