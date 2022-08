Windmolens Pottendijk gaan omwonenden ruim een miljoen opleveren

De veertien windmolens die onderdeel uitmaken van Energiepark Pottendijk gaan de direct omwonenden een bedrag van ongeveer 1,1 miljoen euro opleveren. Eigenaar Shell is van plan om de komende 16 jaar (de looptijd van het windpark) vijftig cent per geproduceerde megawatt opzij te zetten voor het fonds. Naar schatting levert dit een bedrag van 70.000 euro per jaar op.

Eind vorig jaar begon de bouw van Energiepark Pottendijk, dat gaat bestaan uit 14 windmolens (tiphoogte (149 meter) en 35,5 hectare aan zonnepark (90.000 panelen). Agrariër Jeroen Deddens trok aanvankelijk de kar, maar verkocht het park eind 2020 aan Shell.

Besteding

Aanvankelijk zou twintig procent van de zonneakker beschikbaar worden gesteld aan de directe omgeving met als doel sociale en energiebesparende doelen te bekostigen. Maar er is voor gekozen deze regeling af te kopen met een bedrag van 9,5 ton. Deddens is degene die de afkoopsom voldoet. De beide bedragen (9,5 ton en 1,1 miljoen) worden ondergebracht in een zon- en windfonds.

Eind augustus en begin september houdt de gemeente Emmen nog twee bijeenkomsten voor omwonenden die tot twee kilometer rondom Pottendijk wonen. Wat er met het geld gedaan zal worden wordt dan besproken. Ook moet er een organisatie komen, die het geld gaat beheren en aanvragen voor subsidie beoordeelt.

Ongenoegen

De bedachte constructie riep eerder ongenoegen op bij de besturen van de zes dorpen (samen verenigd in het platform De Monden) rondom het energiepark. De dorpsbestuurders willen dat het geld volledig wordt gestoken in de leefbaarheid van het gebied. De gemeente koerst aan op een subsidieregeling waarmee huiseigenaren hun woningen kunnen verduurzamen.

De twee kilometer grote cirkel die rondom Pottendijk is getrokken, is ook tegen het zere been. Dit betekent dat niet alle dorpen in het gebied kunnen profiteren. Volgens een woordvoerder van Shell is het wel zo dat hier met een goede onderbouwing van afgeweken kan worden. Daar wordt later deze maand meer over bekendgemaakt.

Tweede helft september

De bouw van het energiepark vordert verder gestaag. Volgens manager Ernst de Wiljes van Shell zijn inmiddels tien van de veertien molens geplaatst. Een derde van de 90.000 zonnepanelen liggen ook op hun plek.