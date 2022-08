Schone manen en gekamde staart: Shetlandpony's keuren in Assen

Het is voor Liewes liefhebberij. "Je moet met plezier naar een keuring gaan, dan is het mooi werk." En plezier heeft hij er nog steeds in, want ook vandaag worden zijn pony's weer gekeurd. "Je wordt natuurlijk ouder. Ik heb wel een periode gehad dat ik hier met dertig of veertig shetlanders naartoe ging, maar die tijd is geweest. Ik heb er hier nu acht of negen."