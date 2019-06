Ondernemen in Drenthe: Ondernemen draait ook om gevoel

Marron heet het Grand Café. Vernoemd naar de kastanjeboom die ooit in de tuin stond van de familie Pet. Op de plek waar nu net café en appartementen staan, was vroeger het pand van uitgever Pet te vinden.Schonewille werkt al 22 jaar samen met zijn vrouw in de horeca. En sinds kort zijn zijn twee kinderen ook toegetreden tot het bedrijf. Samen hebben ze nu twee zaken onder hun hoede. Grand Café Marron heeft een beetje een Franse stijl. "Wij houden van horeca en we wilden echt iets moois van deze tijd neerzetten. Iets van een Grand Café. De bar en de vloertegels komen zo uit een Frans café. Zo ziet het er uit." Schonewille vertelt erover in het TV Drenthe-programma 'Ondernemen in Drenthe'.Het gevoel speelt bij Schonewille een grote rol. En dat gevoel was goed. "Je moet geloof en vertrouwen hebben. Je moet weten wat de markt wil. Voor mijn gevoel klopt het. Natuurlijk moet je het financieel voor elkaar hebben. Maar dan lukt het ook."Voor Jolanda Howell uit Hoogeveen breken drukke tijden aan. Als startende ondernemer moet ze zich een plaats in de markt veroveren. Howell helpt ondernemers met 'groene ogen' naar hun bedrijf te kijken. Dat kan zijn op het gebied van duurzaamheid. Maar ook in de vorm van een kantoor waar planten staan. Of een binnentuin waardoor de werkplek de medewerkers meer energie geeft. "Bedrijven krijgen steeds vaker vragen van klanten of ze wel duurzaam zijn. En daar kan je wat aan doen en zichtbaar maken."Henk van den Berg is met zijn bedrijf Xenergy actief in de hele wereld. "We onderhouden gasturbines, stoomturbines en compressors. En dan vooral op raffinaderijen. De meeste zijn groot. Zo'n tien meter lang en honderd ton zwaar." Inmiddels werken er zo'n vijftig mensen.Tegenwoordig kijkt hij ook naar de mogelijkheden van waterstof. "Gas is niet de enige oplossing meer. Waterstof is ook een mogelijkheid." Toch is waterstof niet de complete oplossing. "Waterstof is een hybride brandstof wat mij betreft. Het heeft maar een derde inhoud van de warmte van gas. Dus je hebt veel nodig. Bovendien is het duur."Van den Berg is wel bezig om te kijken wat zijn bedrijf kan betekenen in de waterstofsector. "We hebben een netwerk van gaspijpen die we kunnen gebruiken. Maar om deze vol te stoppen met waterstof is minder makkelijk dan iedereen denkt. We hebben zoveel waterstof nodig. Dat is er niet."Ondernemen in Drenthe is te zien op TV Drenthe, na het regionale nieuws. Of online: