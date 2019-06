Assen treft maatregelen bij 'te lage' Roldertunnel

Ondertussen zijn er zes aanrijdingen geweest, en is er voor ruim 26.000 euro aan schade veroorzaakt aan de Roldertunnel. Oorzaak: chauffeurs van vrachtwagens rijden ondanks een te hoge wagen, toch door de Roldertunnel. En die is niet hoger dan 3.60 meter.Dat blijkt uit antwoorden van het college van B en W, na vragen van de VVD-fractie. Voor de reconstructie van de nieuwe Stadsboulevard van Assen was de oude Roldertunnel 3.90 meter hoog. Dat is verlaagd, omdat bij de planvorming ook rekening gehouden moest worden met een nieuw fietspad langs de Overcingellaan, waar ook een tunnel is aangelegd. Dat fietspad mocht niet te steil. En een hoge Roldertunnel zou dan een probleem zijn. In overleg met onder meer Transport en Logistiek Nederland is de Roldertunnel verlaagd.Maar ondanks allerlei waarschuwingsborden en een hoogtebalk met maximale hoogteaanduidingen voor de Roldertunnel, zijn er allerlei aanrijdingen geweest. De VVD wilde wel eens weten hoe dit kon, en vooral hoeveel dit de gemeente kost. Het totale schadebedrag van bijna 27.000 euro is bij de diverse veroorzakers geclaimd, zeggen B en W. "Hiervan is inmiddels 80 procent aan de gemeente betaald."Ondertussen is gekeken naar maatregelen, om dit soort ellende te voorkomen. Zo is het mogelijk om met een speciale hoogtemeter elk aanrijdend voertuig te meten, en de hoogte vervolgens op een display weer te geven, zodat bestuurders meteen zien 'oeps, ik ben te hoog'. Maar dit systeem bleek volgens het college te duur en had te veel onderhoudskosten. "En elke bestuurder hoort bovendien de afmetingen van zijn voertuig te kennen", stellen B en W.Op dit moment staan er borden vóór beide rotondes, van de Rolderhoofdweg en de Rolderstraat, met daarop de maximale doorrijhoogte van 3.60 meter. Bestuurders kunnen dan op tijd van route veranderen, zou je zeggen. Ook hangen er borden aan de hoogtebalken, en op het viaduct. Ook daarop staat de maximale hoogte.Maar na een aanrijding met de hoogtebalk, heeft Assen tijdelijk extra borden geplaatst, om meer aanrijschade te voorkomen. "Maar we zijn van mening dat er toch ook andere maatregelen moeten komen, om de problematiek op te lossen."Zo komt er een extra hoogtebalk goed in het zicht, tien meter na de rotonde aan de Rolderhoofdweg. Daar kan de bestuurder dan ook zijn gekozen route nog nader bijstellen. De constructie van de hoogtebalk gaat naar 4.50 meter hoogte. De rood-witte waaschuwingsbalk wordt vervolgens aan kettingen opgehangen, in plaats van vastgezet met scharnieren. Zodra een vrachtwagen te hoog is, klapt de balk tegen de te hoge wagen aan, en sleept met kabaal over de wagen heen.Assen wil zo voorkomen dat bij een aanrijding de hele constructie van de hoogtebalk aan gort wordt gereden. "Met deze maatregelen is de kans op beschadiging van het viaduct kleiner en zijn fietsers en voetgangers in de buurt van de hoogtebalk ook veiliger."